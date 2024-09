As inscrições para o 28º Salão Anapolino terminam neste domingo

As inscrições para o 28º Salão Anapolino de Arte encerram neste domingo, 29 de setembro. Artistas de todo Brasil têm até o fim desta semana para mandar os materiais para o conselho avaliativo no e-mail oficial do evento. As categorias foram divididas em mostra nacional, com 20 uma vagas disponíveis, e, fomento a produção anapolina, com apenas três vagas restantes.



A seleção de obras contempla diversas mídias dentro da arte contemporânea, sendo elas: pintura, escultura, gravura, vídeo arte, objeto, instalação, desenho e fotografia. As prévias das performances terão que ser mandadas em vídeo e as outras produções serão escolhidas a partir de um portfólio de, no máximo, 10 itens.

Os prêmios também serão divididos por categoria, apenas o prêmio de participação será dado a todos os 21 artistas ou coletivos artísticos escolhidos, no valor de R$1.500. Os artistas premiados nas residências do Ateliê Escola Sertão Negro e Pé Vermelho — Espaço Contemporâneo receberão prêmios de assistência de R$ 5 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Um prêmio aquisitivo adicional de R$8.500, para um artista da categoria fomento à produção anapolina, para os artistas residentes na cidade de Anápolis por pelo menos três anos.

O espaço destinado a mostra nacional terá dois prêmios no valor de R$12 mil concedidos pela Ateliê Escola Sertão Negro e Pé Vermelho — Espaço Contemporâneo. Segundo o curador Paulo Henrique Silva, essa distinção é uma maneira de reconhecer o legado de artistas goianos que, significativamente, contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da arte contemporânea no estado de Goiás.







Serviço

Inscrições para 28° Salão Anapolino de Arte

Data: 4 a 29 de setembro

Local: exclusivamente online, no endereço

www.amigosdagaleriasibasolly.art.br/salao-anapolino-de-arte