Livraria Platô ecebe ROger Mello para roda de conversa no domingo

Por Arthur Monteiro*—O escritor e ilustrador Roger Mello participa de roda de conversa e leitura de algumas obras na Livraria Platô, no domingo (29/9), às 16h. Um dos livros escolhidos para leitura foi Clarice, que narra a infância de duas crianças durante a ditadura militar. Para o escritor, o público infanto-juvenil é mais filosófico e poético e, apesar do livro ser ficção, ele relata um momento importante da história do Brasil na perspectiva de crianças. “Clarice é um livro ilustrado por Felipe Cavalcanti, meu sobrinho. Ele fala como as crianças entendiam de maneira totalmente surreal uma época totalmente surreal, no pior dos sentidos. A gente entendeu que o livro era um objeto poderoso porque as pessoas desapareciam por causa de determinados livros, e ao mesmo tempo a gente vê como que o poder é o pior dos vícios, como que o poder revela o lado mais grotesco das pessoas”, conta Mello em entrevista para o Correio.

Premiado duas vezes com o Prêmio Jabuti e vencedor do Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, o escritor e ilustrador brasiliense Roger Mello conquistou reconhecimento do público e da crítica. Nascido um ano depois do golpe militar, o ilustrador encontrou refúgio na arquitetura da cidade e na beleza do Cerrado. “A cidade me influenciou muito, não só pelo aspecto morfológico da cidade mesmo, uma cidade muito próxima do céu, com um horizonte expandido. A própria morfologia do Cerrado, uma cidade feita de muitos horizontes”, diz o escritor.

A Platô foi projetada como um corredor cheio de livros, vazada com abertura para a quadra comercial e residencial. A ideia é influenciar o diálogo com os leitores e criar um espaço comum para trocas. Como Mello diz “toda livraria é um fórum”. “As pessoas que construíram a cidade de Brasília tinham, de alguma maneira, uma relação muito forte com o livro, como a obra de Maria Martins, que está muito presente na cidade, Niemeyer, Burle Marx, Samuel Hallett, Joaquim Cardoso, enfim, muita gente que serve de referência “, relata o escritor.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Roda de conversa com o escritor Roger Mello

Domingo (29/9), a partir das 16h, na Livraria Platô (CLS 405 BLOCO A LOJA 12)