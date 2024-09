Dupla brasiliense recebe prêmio latino-americano de design

Lucas Seixas (esquerda) e Pedro Ribs (direita) com o Raio de Bronze LAD Awards - (crédito: Divulgação/LAD)

Dupla brasiliense de design criativo, Pedro Ribs e Lucas Seixas ganharam o prêmio da Latin American Design Awards 2024. O reconhecimento é uma das mais relevantes para o design na América Latina. A cerimônia de premiação ocorreu em Fortaleza, entre os dias 11 e 15 de setembro, durante um festival de design.

Pedro e Lucas receberam o "Raio de Bronze". "Foi muito gratificante ter recebido o Raio de Bronze. Além disso, foi a primeira vez em que o Latin American Design Awards ocorreu no Brasil. Foi muito bom", enalteceu Pedro, em conversa com o Correio.

Filme educativo

Ele e Lucas formam a dupla RIBS+SEIXAS. Foi a partir desta parceria que nasceu o filme vencedor do Raio de Bronze deste ano. Intitulado Sesc fábrica da pompeia, o curta aborda a história do edifício do Sesc Pompeia, localizado na cidade de São Paulo.

"O edifício que hoje funciona o Sesc Pompeia era uma fábrica, no século passado. Com o projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, a transformação no que hoje é o Sesc Pompeia ocorreu por meio da preservação de suas identidades arquitetônicas", explicou Pedro.

O edifício-fábrica do Sesc Pompeia é reconhecido pelo jornal norte-americano New York Times como uma das “25 Obras Mais Significativas da Arquitetura Pós-Guerra”.

Reestruturação e preservação

Para Pedro Ribs, a retratação da história do Sesc Pompeia é uma maneira de defender a reestruturação de espaços públicos e construções, sem mexer na preservação de identidades arquitetônicas. "O filme também é uma referência à arquiteta Lina Bo Bardi, que executou essa visão em todas as suas obras", completou.