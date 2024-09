Fausto Nilo é premiado com medalha pela UBC

O compositor cearense Fausto Nilo será o primeiro homenageado com a Medalha UBC, premiação concedida pela União Brasileira de Compositores. A entrega da medalha será na cidade de Fortaleza, no dia 1° de outubro (terça-feira). A honraria é um reconhecimento de artistas que impactaram a música brasileira. Aos 80 anos, Nilo consta com 327 composições cadastradas na UBC, entidade na qual é filiado desde 1992. As obras foram gravadas por nomes como Maria Bethânia, Gal Costa, Ney Matogrosso e Lulu Santos.





Diretor executivo da UBC, Marcelo Castello Branco antecipa que a medalha será concedida no máximo duas vezes por ano a grandes personalidades da música. A escolha de Fausto enaltece o artista e a entidade, além da música nordestina: “Temos que premiar nossos artistas brasileiros enquanto em vida e aclamar essas pessoas que tiveram uma grande história.”





Marcelo enaltece a premiação de Fausto por ser um dos maiores compositores cearenses. A representatividade da música nordestina também foi um fator de escolha. “Muitas vezes, esses compositores permanecem em um lugar de invisibilidade, mesmo relevante na construção da identidade brasileira. Dar essa relevância e garantir o trabalho remunerado para o artista é fundamental”, argumenta Marcelo sobre a economia criativa.





Em uma reunião de administradores da UBC, o conselho debate sobre os próximos premiados na intenção de fazer justiça pelos artistas brasileiros. “Temos o privilégio de uma cultura muito rica, diversos ritmos e estilos e falamos todos a mesma língua. Nosso papel é integrar os músicos do país”, diz o diretor. A defesa dos direitos autorais é uma pauta relevante para a entidade, definida por Marcelo como um direito para os compositores.





Em entrevistas anteriores ao Correio, Fausto Nilo narra que começou a carreira de cantor como um anônimo, em bares com os amigos. O letrista se inseriu na cena artística e trabalhou como professor na Universidade de Brasília (UnB) em 1971 e 1972, no curso de arquitetura. Fausto conta uma passagem pela capital memorável: “Foi muito rica, deixou lembranças muito boas e grandes amigos. Fui escolhido pelos alunos, depois de um movimento muito forte, para participar de uma reestruturação do curso de arquitetura da UnB. Sempre venho aqui para reencontrar os amigos.”