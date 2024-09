Lula dará medalha para Xuxa e outra personalidades nesta quarta-feira

No ano passado, Xuxa atuou de forma voluntária em campanhas publicitárias para o Movimento Nacional de Vacinação, do Ministério da Saúde - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregará amanhã (11/9) a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz para a apresentadora Xuxa e outras personalidades que fizeram contribuições importantes para a vacinação no Brasil.

Além de Xuxa, a lista de agraciados inclui a primeira-dama, Janja da Silva, a empresária Luisa Trajano, do Grupo Magalu, o influenciador Ivan Baron, e o biólogo e youtuber Átila Iamarino, entre outros. Ao todo, são 22 pessoas e 10 instituições condecorados (veja a lista abaixo). A entrega está marcada para as 16h30, no Palácio do Planalto.

Xuxa atuou no Movimento Nacional pela Vacinação, no ano passado, coordenado pelo Ministério da Saúde. A campanha teve como objetivo aumentar os índices de vacinação, que sofreram grande queda nos últimos anos. Ela atuou como voluntária, e apareceu em peças de publicidade ao lado do Zé Gotinha, símbolo nacional da vacinação.

A Medalha de Mérito Oswaldo Cruz foi criada em 1970 e é concedida para pessoas ou instituições que se destacaram em atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas reativas à saúde pública e higiene, que se distinguiram de forma notável ou relevante e contribuíram, direta ou indiretamente, para o bem-estar físico e mental da população brasileira.

Confira quem são os homenageados com a medalha:

Aparecida dos Santos Bezerra, Enfermeira com atuação na saúde indígena e vacinadora no Polo Base Baía da Traição, Paraíba;

Atila Iamarino, Biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro;

Cristiana Maria Toscano Soares, médica, vice-chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás - UFG e membro do Comitê Crise Covid-19 da UFG;

Daiane Garcia dos Santos, Ginasta e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

Dorinaldo Barbosa Malafaia, deputado federal e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina da Câmara dos Deputados;

Esper Georges Kallás, diretor do Instituto Butantan;

Fabio Baccheretti Vitor, Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - Conass e Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais;

Fernando Zasso Pigatto, Presidente do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Diretor de Saúde da Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM;

Francisco De Assis De Oliveira Costa, deputado federal e Presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados;

Hisham Mohamad Hamida, Presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - Conasems e Secretário Municipal de Saúde de Pirenópolis (GO);

Humberto Sérgio Costa Lima, Senador da República e Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal;

Ivan Baron, Pedagogo, influenciador e ativista anticapacitista potiguar;

Jayme Martins De Oliveira Neto, Juiz Titular do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP e membro da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

José Cassio De Moraes, Médico e Professor Titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo;

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Empresária;

Margareth Maria Pretti Dalcolmo, Pesquisadora e membro da Academia Nacional de Medicina - ANM;

Maria da Graça Xuxa Meneghel, atriz, apresentadora, cantora, empresária e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

Mario Santos Moreira, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);

Meiruze Sousa Freitas, Farmacêutica e Diretora da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - (Anvisa);

Renato Kfouri, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações - SBIm e Presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP

Rosangela Lula Da Silva, primeira-dama do Brasil;

Rosileia Maria de Souza, Presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, no município de Gentio do Ouro, Bahia; e

Sirlene de Fátima Pereira, Enfermeira em atuação no Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Agência de Notícias Das Favelas - ANF;

Associação Brasileira De Saúde Coletiva - ABRASCO;

Associação Brasileira De Enfermagem - ABEn;

Confederação Nacional Dos Agentes Comunitários De Saúde - CONACS;

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef);

Instituto Todos Pela Saúde - ITpS;

Organização Pan-Americana Da Saúde (Opas);

Rotary Clubs;

Sociedade Brasileira De Pediatria - SBP;

Sociedade Brasileira De Imunizações - SBIm.