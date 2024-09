Conselho do Prêmio da Música Brasileira altera categorias da 32ª edição

O Prêmio da Música Brasileira (PMB) realizou a primeira reunião do Conselho para a 32ª edição do evento, que será realizada em 2025. No encontro, foram definidas mudanças significativas e criadas novas categorias. As inscrições para o PMB estão abertas no site oficial.

A categoria Música Urbana foi dividida em três: Funk, Rap/Trap e Reggae. Além de reconhecer a crescente relevância cultural de cada um desses estilos, a decisão permite que um maior número de artistas possa ser indicado a prêmios e apresentado a novos públicos. A antiga categoria Pop/Rock também foi dividida em duas específicas para Pop e Rock, refletindo a diversidade e a evolução desses gêneros no Brasil.

Outra mudança foi a separação da categoria Canção Popular/Sertanejo em subcategorias específicas: Canção Popular, Canção Romântica, Sertanejo. O Conselho do prêmio aprovou uma mudança na nomenclatura da categoria Regional, que passará a se chamar Raízes, com o objetivo de refletir mais precisamente a diversidade e a riqueza das tradições musicais do país.

A partir do ano que vem, obras voltadas para crianças poderão ser inscritas na categoria Projeto Especial, criada este ano. A categoria Revelação foi atualizada: agora podem concorrer artistas com até cinco anos de carreira a partir do lançamento do seu primeiro trabalho publicado.