Netflix lança trailer e prepara estreia da minissérie Os quatro da Candelária

Os quatro da Candelária, nova minissérie do Netflix Brasil, ganha teaser e será lançada nesta sexta-feira. A trama de quatro crianças nas 36 horas anteriores à chacina na Candelária retrata um momento trágico na história brasileira. A estreia será no Dia do Halloween, 30 de outubro.

Os personagens Douglas (Samuel Silva), Sete (Patrick Congo), Jesus (Andrei Marques) e Pipoca (Wendy Queiroz) enfrentam os desafios para sobreviver nas ruas do Rio de Janeiro. O casting e a produção são, na maioria, de negros. Na construção da série foram chamados sobreviventes da Chacina da Candelária para ajudar na veracidade do enredo.

Além dos quatro protagonistas, o elenco conta com Antônio Pitanga, Péricles, Leandro Firmino, Bruno Gagliasso, Maria Bopp e Stepan Nercessian. Dirigida por Luís Lomenha e Márcia Faria, a trama contém cenas de ação, lúdicas e de medo, que retratam as dificuldades urbanas das grandes metrópoles sob o olhar da criança .