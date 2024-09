Estela Sokol inaugura exposição na Galeria Karla Osório neste sábado

Por Arthur Monteiro*—

A exposição Primavera, de Estela Sokol, abre neste sábado (21/9) na galeria Karla Osório com obras que ocupam dois pavilhões e cinco salas da galeria. A mostra fica em cartaz até 16 de novembro.

A artista paulistana tem como referência a arte construtivista brasileira da década de 1950. Movida pela interação da arte com o espaço urbano, Estela promove o diálogo artístico das técnicas neoconstrutivistas entrelaçadas com cores, a sutileza da sombra e da transição de um tom para o outro. "Tento levar para a escultura o raciocínio pictórico ativando o espaço a partir da cor e da luz, usando-as como matéria e não como superfície" diz a artista, em entrevista concedida ao Correio.



A artista foi vencedora do concurso de arte contemporânea do Itamaraty e já teve exposições individuais Brasil afora. A exposição na galeria Karla Osório reúne 52 obras, quase todas inéditas. São trabalhos nos quais a escultora busca romper o sentido prático dos objetos e propõe um novo olhar. "Uso materiais da indústria, portanto de uma paleta industrial. A partir da manipulação, tento aproximar da história da arte, especificamente da tradição da pintura", diz Estela.

A curadora belga Julie Dumont reflete, no texto curatorial, sobre a última década de pesquisa de Sokol. “O trabalho da artista propõe uma nova perspectiva poética sobre a relação entre a humanidade e a natureza. Sua busca conceitual desdobra em suas obras o interesse pelo equilíbrio, operando um jogo de pesos e tensões entre matérias e formas", escreve. "No jogo de simetrias, Estela Sokol estabelece relação direta com o mundo, suas silhuetas e nuances sintetizadas ao extremo. Assim, encontramos nos seus trabalhos, as estruturas e a paleta do cotidiano: o laranja meio tóxico de um pôr do sol urbano, o rosado do amanhecer na beira do mar, os contornos suaves sob o luar”.



Serviço

Primavera

Exposição de Estela Sokol. Abertura neste sábado (21/9), das 17h às 20h, na Galeria Karla Osório (SMDB Conjunto 31 Lote 1B).

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira