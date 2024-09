Zé Neto é internado após sofrer acidente no interior de São Paulo

O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, foi hospitalizado após sofrer um acidente na noite deste sábado (28/9). O músico se encontrava no rancho de Cristiano, em Fronteira, no Triângulo Mineiro, quando sofreu um acidente com um quadriciclo.

A esposa do sertanejo, Natalia Toscano, acalmou os fãs e comentou sobre o que classificou como um "incidente de percurso". Pelo Instagram, Natalía compartilhou uma foto do marido deitado, com um curativo na cabeça.

Zé Neto garantiu aos seguidores que estava bem e tratou a situação com leveza. "A Natalia meteu um chifre em mim e eu aproveitei a oportunidade para tirar. Para diminuir a testa, que estava muito grande", brincou o artista.

Na manhã do mesmo sábado, o cantor havia postado nas redes sociais uma foto ao lado de sua esposa, do parceiro Cristiano e da esposa dele, Paula Viccari, desejando "um final de semana muito abençoado pra vocês".

Pausa na carreira

Zé Neto, por meio das redes sociais, anuncio que decidiu "dar um tempo das redes sociais para cuidar da saúde". Segundo o músico "esse período tem sido fundamental para o meu corpo e minha alma".

Há duas semanas, o artista já havia rompido seu silêncio digital para informar que estaria presente em um momento de oração na madrugada do dia 12 de setembro. Desde que decidiu se afastar dos palcos, o cantor tem enfatizado a sua conexão com a fé.