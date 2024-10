Pedro Vasconcelos, conhecido por ter sido ator e diretor de novelas de sucesso da Globo, abriu o jogo sobre o motivo pelo qual foi dispensado da emissora em 2021, após ter tornado público o vício que desenvolveu por drogas para interpretar um personagem na ficção.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, o ex-funcionário confessou que pediu demissão do canal para priorizar a família. "A saúde vai se deteriorando por algum motivo que não sabemos. O lado ruim disso é que eu perdi muitos momentos com os meus filhos, com a minha família. Não tem como você escapar do tempo", disse ele.

Pedro Vasconcelos se viciou enquanto estudava para interpretar um personagem dependente químico para a minissérie O portador (1991). "A partir do momento em que experimentei —obviamente eu tenho uma predisposição química para o vício, não é todo mundo que tem, mas muitas pessoas têm—, comecei a mergulhar de cabeça durante o período de gravação. Eu fui muito mais além do que eu deveria ter ido", comentou.

O ex-contratado da Globo afirmou que suas amizades foram cruciais para que conseguisse se livrar do vício. "Soltar as drogas, tomar uma decisão e nunca mais encostar um dedo naquilo significa que os seus caminhos se abrem. E os meus se abriram", disse ele, que trabalhou como diretor de novelas como: Morde e Assopra (2011), Amor Eterno Amor (2012), Além do Tempo (2015) e A Força do Querer (2017).

O post Ex-diretor da Globo revela motivo de demissão após revelar vício em drogas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.