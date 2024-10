Jaquelline Grohalski revela sobre acerto de contas com Lucas Souza - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jaquelline Grohalski abriu o jogo sobre a relação estremecida com o ex, Luca Souza, e que se tornou pública nas redes sociais recentemente, em meio a troca de farpas com o ex-militar, de quem terminou o namoro em abril deste ano.

Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB e campeã de A Fazenda 15 explicou que conseguiu resolver as desavenças com o também ex-peão. "Tivemos um quebra-pau na internet, mas a gente conversou, se resolveu e está tudo bem", disse ela.

"Nós nos desculpamos e é vida que se segue. O Lucas está passando por um momento de se encontrar, e acho que é muito importante ele saber o que ele quer", apontou Jaquelline, em referência à bissexualidade a qual o ex-militar tornou pública recentemente.

Apesar da situação, Jaquelline refletiu sobre a troca de farpas que protagonizou com Lucas Souza. "É muito ruim a gente julgar o outro e, querendo ou não, a gente teve uma história bacana no reality show. Por mais que eu estivesse magoada com coisas que ele falou sobre mim e minha família, eu não sou melhor que ninguém", afirmou.