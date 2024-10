Felipe Simas é escalado para viver protagonista em nova trama bíblica

Felipe Simas, que está longe das novelas desde que esteve em Fuzuê (2023), assinou com a Record, e fará sua estreia na dramaturgia da emissora paulista, após uma carreira de sucesso construída na Globo.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, o ator viverá um dos protagonistas de Paulo, o Apóstolo, nova série bíblica do canal, prevista para estrear em 2025, e que será assinada por Cristiane Cardoso.

Na história, o ator viverá o médico Lucas, e viverá triângulo amoroso com os personagens de Anna Melo e Murilo Cézar, intérprete do personagem-título da série.

Paulo, o Apóstolo possui previsão de início das gravações para novembro, sob direção de Leonardo Miranda, tendo ainda cenas feitas no Marrocos, com 30 episódios já escritos. A seguir na linha de lançamento de A Rainha da Pérsia, a produção virá primeiro no streaming, e, posteriormente, na TV aberta.

