Xuxa Meneghel abriu o jogo sobre as expectativas para sua carreira artística e nos palcos. A artista, que recentemente lançou seu o álbum Raridades X, anunciou os preparativos para a chegada do XSPB 14, a aposentadoria da nave, um dos seus maiores símbolos, e um disco totalmente em espanhol.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a Rainha dos Baixinhos abriu o jogo acerca da temporada de apresentações do O Último Voo da Nave. "O que eu vou fazer é uma turnê que se chama O Último Voo da Nave. A nave vai se despedir dos palcos e das pessoas. Vou deixar ela só no imaginário dos fãs, de repente em telão, mas fisicamente ela não vai mais aparecer", disse.

Acerca dos preparativos com o novo XSPB, Xuxa adiantou detalhes inéditos: "Teremos um novo XSPB, sim. Acabei de gravar ontem o XSPB 14. Botei voz em 13 músicas. E devo começar a gravar os vídeos no máximo em duas semanas", declarou a loira, que ainda expôs os planos para um álbum em espanhol, intitulado XSPB Fiesta, pronto para ser lançado, além de outro com músicas em inglês.

"O XSPB Fiesta, está pronto, além de outro com as músicas em inglês, mas isso tudo não é uma coisa muito fácil, porque há a necessidade de se buscar os compositores, a autorização deles, e essa é uma das coisas mais difíceis porque há, em determinadas ocasiões, o pedido de um dinheiro impossível de se pagar, tornando o projeto inviável", explicou Xuxa.

O post Xuxa anuncia lançamento de álbum em espanhol e turnê para aposentadoria foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.