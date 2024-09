A Fazenda 16: Saiba quem venceu a Prova de Fogo deste domingo (29)

Reprodução/ PlayPlus Participantes A Fazenda 16

Sacha Bali saiu vitorioso na Prova de Fogo desta semana em "A Fazenda 16", garantindo o cobiçado lampião. A dinâmica, realizada neste domingo (29), envolveu Yuri Bonotto e Babi Muniz, que perderam a prova e foram direto para a baia. Yuri, por sua vez, puxou Larissa Tomásia para acompanhá-los, enquanto Babi escolheu Raquel Brito. A vitória de Sacha promete influenciar diretamente a formação da próxima roça.

A votação popular no aplicativo Kwai determinou o Poder da Chama Laranja, onde o público escolheu entre duas opções. O poder selecionado permitiu transferir todos os votos recebidos por um peão para outro. Adriane Galisteu, apresentadora do reality, revelou essa escolha ao vivo e explicou a importância da decisão no jogo.

A prova exigiu agilidade, inteligência e força dos participantes. Sacha, Yuri e Babi escolheram seus ajudantes para a dinâmica. Yuri se aliou a Cauê Fantin, Sacha optou por Gilson de Oliveira, e Babi foi com Zé Love, vencedor de uma prova anterior. Juntos, enfrentaram uma competição intensa.

Na prova, os peões eram amarrados a tábuas e, com a ajuda de seus parceiros, tinham que pescar blocos com figuras e organizá-los em ordem alfabética. O desempenho de Sacha garantiu sua vitória, tornando-o um dos nomes de destaque da semana em "A Fazenda 16".

