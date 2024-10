Sósia gasta R$ 35 mil para conhecer Bruno Mars durante turnê pelo Brasil

Johnny Matos é sósia do cantor americano Bruno Mars e pretende gastar R$ 35 mil para tentar conhecer o astro, que inicia turnê no Brasil na sexta-feira (4/10). O valor inclui entradas para os shows, hospedagem, alimentação e deslocamento.

"Parcelei no máximo de vezes que foi possível. Irei em todas as datas e em todos os estados", afirmou ele ao Splash Uol. Serão 14 apresentações em solo brasileiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

O trabalho de cover de Bruno Mars começou de maneira despretensiosa, em 2017, quando Johnny foi a um show do cantor vestido como tal. No entanto, ele seguiu com as caracterizações e passou a realizar performances além da imitação. As apresentações contam com banda ao vivo, dançarinos, figurinos, efeitos especiais, cenografia e programação de luz.

Hoje, Johnny tem mais de 40 milhões de visualizações nas redes sociais e 150 shows realizados pelo país.

Para a turnê do ídolo, o sósia reativou a campanha #BrunoMarsComJohnnyMatos, que a fez conhecer a banda do cantor no ano passado. "Joguei nas mãos de Deus e entendo que o encontro vai acontecer quando Ele permitir que aconteça. Não quero ficar triste caso não role a oportunidade do encontro", disse.