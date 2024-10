Estreias do cinema em outubro: veja quais são os lançamentos

Novos filmes irão estrear nos cinemas nacionais em outubro. A lista conta com obras de ação, romance e produções brasileiras. Um dos destaques é Coringa: delírio a dois, que mostrará a sequência dos eventos do primeiro filme.

Leia também: Qual a possível setlist dos shows de Bruno Mars no Brasil

Outro destaque é Megalópolis, novo filme de Francis Ford Coppola, que conta com Adam Driver e Shia LaBeouf no elenco. Os amantes de terror também não ficam de fora. No mês do Halloween, estão previstos os lançamentos de Sorria 2 e Terrifier 3.

Veja a lista dos principais lançamentos:

Coringa: delírio a dois — 3 de outubro

Sinopse da Warner Bros: "Em Coringa: delírio a dois, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele."

Até que a música pare — 3 de outubro

Sinopse da Pandora Filmes Trailers: "Depois que o último filho sai de casa, Chiara, matriarca de uma família descendente de italianos, decide acompanhar o marido em suas viagens como vendedor pelos botecos da Serra Gaúcha. Uma tartaruga e baralhos de carta colocarão à prova mais de 50 anos de vida a dois."

Tudo por um pop star 2 — 10 de outubro

Sinopse da Star Distribution Brasil: "A trama acompanha três amigas que moram no interior do Rio de Janeiro e, para celebrar seus 15 anos de amizade, decidem organizar uma viagem para assistir ao último show da turnê de um famoso cantor que estudou com as garotas durante a adolescência."

Sorria 2 — 17 de outubro

Sinopse da Paramount Pictures: "Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais. Sorria 2 é a sequência do sucesso de terror de 2022."

Venom: a última rodada — 24 de outubro

Sinopse da Sony Pictures: "Em Venom: a última rodada, Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie."

Megalópolis — 31 de outubro

Sinopse da Lionsgate Movies: "Megalópolis é um épico romano ambientado em uma América Moderna imaginada. A cidade de Nova Roma deve mudar, causando conflito entre Cesar Catilina (Adam Driver), um artista genial que busca saltar para um futuro utópico e idealista, e sua oposição, o prefeito Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), que continua comprometido com uma política regressiva. Dividida entre eles está a socialite Julia Cícero (Nathalie Emmanuel), filha do prefeito, cujo amor por César dividiu sua lealdade, forçando-a a descobrir o que ela realmente acredita que a humanidade merece."

Terrifier 3 — 31 de outubro

Terrifier 3 é a continuação dos filmes de terror sobre o palhaço assassino Art. Nesta produção, o psicopata está de volta com ainda mais sede de sangue. Após uma onda de assassinatos durante dois Halloweens, ele retorna para aterrorizar o condado de Miles. Desta vez, Art mudará de feriado, atacando durante a noite de natal.

Outros lançamentos de outubro:

Banel & Adama - 3 de outubro;

A garota da vez - 10 de outubro;

Mato ou morro - 10 de outubro;

My hero academia: agora é sua vez - 10 de outubro;

Robô selvagem - 10 de outubro;

Caindo na real - 24 de outubro;

Inverno em Paris - 24 de outubro;

O voo do anjo - 24 de outubro;

Anora - 31 de outubro;

Lubo - 31 de outubro;

Não solte! - 31 de outubro.