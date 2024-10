Naiara Azevedo abre o jogo sobre planos de novo casamento e gravidez

Naiara Azevedo abriu o coração sobre a nova fase na vida pessoal e profissional, mais de um ano após ter anunciado a separação do ex-empresário Raphael Cabral, a quem denunciou por uma série de crimes.

Em entrevista ao portal Gshow, a cantora sertaneja comentou sobre o novo relacionamento com o empresário Bruno Carneiro, com quem está se relacionado desde o início deste ano, mas busca pela discrição.

"O coração vai bem, estou me relacionando com uma pessoa maravilhosa. Ele é reservado e respeito, procuro não falar muito sobre. Para os que torcem por mim, me encontro num momento em que estou muito feliz", disse Naiara Azevedo. Ela, inclusive, foi sincera ao que se diz respeito pela possibilidade de se casar novamente.

"Casaria com certeza, casar é bom, não nasci para ser solteira. Não sou da balada, dos bares, sou caseira, gosto da vida a dois, gosto de ter essa tranquilidade, de chegar em casa e ter alguém. É bom ter para quem voltar", afirmou a cantora, que mencionou até mesmo sobre ter filhos: "Não tive filhos ainda, mas pretendo ter, se Deus me abençoar, quero, sim, não só um, vários. Gosto de ter irmã, então por que não ter mais de um, é bom, alegra a casa", concluiu.

