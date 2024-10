Rafael Coimbra faz "viagem no tempo" com seus trabalhos no audiovisual

Desde a última segunda, Rafael Coimbra está no ar em Neemias, um spin-off de A Rainha da Pérsia que está sendo exibido pela plataforma de streaming Univer Video, da Rede Record. Com esse trabalho, o ator forma uma trilogia de produções bíblicas iniciada em Gênesis e que passou por uma das temporadas da saga Reis. "Nós levamos a palavra de Deus, da Bíblia, para dentro da casa das pessoas, de uma forma tão leve, tão lúdica… Isso salva vidas, casamentos, alegra uma família", afirmou ao Correio.

Após Eliel e Tito, respectivamente em Gênesis e Reis, desta vez, Coimbra vive Perez, um personagem que promete instigar o público e que admite ser o grande desafio da carreira até agora. "Perez é um cara de opiniões fortes e muito questionador. Ligado a família, ele não tolera injustiças", completou.

Formado pela Casa de Artes Laranjeiras (CAL), Rafael Coimbra traz no currículo grandes produções nos cinemas e na TV, como as séries De volta aos 15 (Netflix) e o filme Perdida (Disney). Na produção estrelada por Camila Queiroz e Maisa Silva, ele interpreta Douglas, personagem que esteve nas duas primeiras temporadas da série, na fase adulta. No longa inspirado no bestseller brasileiro de Carina Rissi, um grande sucesso entre o público jovem, ele deu vida a Gustavo.

Curiosamente, esses trabalhos citados, aliados às produções bíblicas, trazem uma semelhança peculiar: a maior vivência do ator no audiovisual se encontra em obras que retratam o passado. "Costumo dizer que sou um jovem de alma antiga, então esses produtos se comunicam muito comigo", avaliou.

Ainda na levada nostálgica, Rafael — que esteve no elenco das séries How to be a carioca e Impuros, além das novelas globais Rock story e Malhação Pro dia nascer feliz — aguarda também o lançamento de Fox Sisters (Irmãs Fox), novo filme de Wagner de Assis, que ressalta a importância dessas duas figuras dentro da doutrina espírita. As filmagens — todas em inglês — foram realizadas nos interiores de casarões do Rio de Janeiro e em fazendas e cidades antigas dos Estados Unidos, com previsão de estreia para 2025.

Rafael Coimbra, ator (foto: Valeria Peixoto/Divulgação)

Entrevista | Rafael Coimbra

Quais são as grandes marcas na personalidade desse novo personagem, o Perez?

Perez é um cara de opiniões fortes e muito questionador. Ligado a família, ele não tolera injustiças. Pra mim é um dos personagens mais humanos da série, pois ele questiona essa fé inabalável quando tudo parece estar perdido.

E as maiores diferenças entre Perez, Eliel e Tito?

Eliel e Tito, meus personagens em Gênesis e Reis, têm um ponto em comum que seria a libertinagem, o pecado… Ambos não eram muito flor que se cheire. Já Perez, tem um propósito muito lindo.

Neemias é a sua terceira produção bíblica. Já um veterano, o que destaca de mais instigante nesse gênero que, aparentemente, veio para ficar?

Eu entendi em Neemias, fazendo o Perez, o poder transformador que temos na mão com esses personagens. Nós levamos a palavra de Deus, da Bíblia, para dentro da casa das pessoas, de uma forma tão leve, tão lúdica… isso salva vidas, casamentos, alegra uma família. Realmente isso foi uma virada de chave pra mim.

Já parou para refletir que, com as produções bíblicas, a série De volta aos 15, os filmes Perdida e Fox Sisters, a sua maior vivência no audiovisual se encontra em obras que retratam o passado?

Já sim, acho isso fantástico. Costumo dizer que sou um jovem de alma antiga, então esses produtos se comunicam muito comigo.

Por outro lado, com as séries bíblicas e o filme Fox Sisters, que ainda será lançado, a fé e a espiritualidade dão o tom. Esse é um assunto que te atravessa de que forma?

Sim, com certeza, Neemias foi um projeto que me fez aproximar demais dessa espiritualidade. Me lembro nitidamente de alguns momentos durante as gravações, em que conversei diretamente com Deus, foi a experiência mais linda de todas.

Como foi essa experiência de gravar em inglês uma produção internacional?

Eu sempre quis fazer um personagem em inglês, já morei fora em Londres, para aperfeiçoar a língua… e tenho um fascínio por isso. Acredito que o streaming universalizou tudo, então tenho muita vontade de ir lá para fora também.

Você namora a atriz Luisa Périssé há mais de um ano, que é humorista e vem de uma família que predominou no gênero durante décadas na tevê. Essa vertente é uma das suas facetas artísticas também?

Igual a Luisa, eu nunca vi… para mim, ela é a maior humorista dessa geração. Eu me arrisco um pouco, ela diz que eu levo jeito…

Existe algum projeto em mente para o casal trabalhar juntos?

Sim. No momento, estamos finalizando o texto de um espetáculo que queremos fazer juntos. Além disso, existe uma conversa sobre um longa-metragem, que estamos negociando para fazer.