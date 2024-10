Amanda Kimberlly comemora três meses de filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly celebrou os três meses de vida de Helena, filha com o jogador Neymar, nesta quinta-feira (3/10). Em seu perfil do Instagram, ela postou uma foto da bebê.

Helena nasceu em 3 de julho. Na época, Neymar publicou uma foto da filha nas redes sociais, com o nome e a data de nascimento na legenda. Além da menina, o atleta é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Prado, e Mavie, de 11 meses, do relacionamento com Bruna Biancardi.

Veja a foto publicada por Amanda:

Amanda Kimberlly celebra três meses de vida de Helena (foto: Reprodução/Instagram)