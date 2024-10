The Macallan inaugura boutique pop-up em São Paulo para celebrar 200 anos

Henrique Sucena*

Com um evento especial, a The Macallan, renomada marca de whisky escocesa, inaugurou nesta quarta-feira (2/10) sua primeira loja em território brasileiro. Com uma pop-up no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, a empresa entrou de vez no mercado nacional e oferecerá aos apaixonados pela bebida uma experiência de degustação e conhecimento no centro paulistano.

Este é um momento importante para a marca, que celebra seus 200 anos em 2024, e inclui o Brasil no itinerário das experiências de varejo que já possui na Ásia e nas Américas. A escolha de São Paulo como cidade anfitriã reflete o crescimento e a relevância do mercado brasileiro para a marca, reconhecida como uma das mais fortes no segmento de whisky single malt premium no Brasil e na Colômbia, segundo o IWSR (International Wine and Spirits Report), instituição global especializada em dados e inteligência sobre bebidas alcoólicas.

Cerimônia



A abertura da loja foi comemorada em evento com participação do Country Manager da empresa no Brasil, Tiago Serrano, e o embaixador brasileiro da bebida, Gianpaolo Morselli. Os dois discursaram para os convidados presentes sobre a importância da novidade para a empresa e homenagearam a The Macallan em sua celebração do bicentenário.

Em entrevista exclusiva ao Correio, Gianpaolo Morselli afirmou que o Brasil vem se tornando um dos mercados prioritários da marca, o que explica a decisão de abrir a pop-up. “Eu acho que juntou dois momentos. Juntou o momento em que a gente está fazendo 200 anos, que é único e a gente está super feliz, com esse momento de mais maturidade no nosso mercado. Então, a gente quer entender quem é o nosso cliente, receber ele em um espaço próprio e que ele tenha essa experiência de consumo”, explica o embaixador.

Depois do sucesso do evento “House of the Macallan”, realizado em São Paulo em julho do ano passado e que contou com mais de três mil visitantes, ficou determinado que o próximo passo seria uma vinda ao Brasil. Morselli afirma que a experiência sacudiu o mercado, que reagiu muito bem. Diferente de seu antecessor, a loja busca uma pegada mais intimista, com a possibilidade de eventos pequenos e degustações privadas com especialistas na bebida.

Ambiente



Recém aberta para o público, a loja conta com algumas das mais ilustres garrafas de The Macallan expostas em seu cômodo principal. Além do tradicional Sherry Oak 18 anos, descrito por Morselli como o ícone da fabricante, a exposição conta com produtos inovadores, como a linha Harmony, e até uma novidade exclusiva para o público paulista.

Em uma segunda sala, ao fundo, os clientes podem degustar os whiskies escoceses e se aventurar nos aromas e sabores das bebidas. Para isso, o estabelecimento conta com profissionais treinados pelo próprio embaixador para ajudar até os iniciantes a conhecer a história das garrafas que prova e apreciá-las da melhor maneira.

Lançamento



A grande novidade do lançamento é o TIME:SPACE Mastery, garrafa de edição limitada, que foi lançada globalmente no mês passado em homenagem ao aniversário da empresa e estará disponível no ambiente. Para celebrar o bicentenário, a nova bebida reúne um blend de 14 barris da Macallan em um único recipiente, construído em formato circular para simbolizar a conexão da empresa com suas raízes escocesas em 1824.

Para Morselli, a TIME:SPACE Mastery é uma oportunidade única para os colecionadores de whisky que querem algo exclusivo da renomada marca. “A Macallan é a marca número um negociada em leilões. Essa edição limitada, especialmente, é muito interessante, porque a gente tem um estoque muito variado. Então, a gente acabou fazendo uma edição limitada para comemorar os nossos 200 anos de excelência, que usa, justamente, esse estoque tão variado que a gente tem. Ela traz um pouco da nossa essência nesse risco”, afirma.

The Macallan

The Macallan é renomado mundialmente por seus extraordinários whiskies single malt. Dois séculos se passaram desde que Alexander Reid, fundador da The Macallan, destilou o primeiro lote de whisky em seus alambiques curiosamente pequenos em Speyside, Escócia, em 1824, iniciando o extraordinário legado do whisky escocês single malt.

A obsessão pela qualidade e pela maestria é a marca registrada de The Macallan. A qualidade excepcional e o caráter distintivo de cada whisky são influenciados por excepcionais barris de carvalho previamente envelhecidos em vinho Jerez - um compromisso com a cor natural fundamentado na excelência e no uso de madeiras centenárias na confecção dos barris, algo inédito na indústria de whisky. Projetada por arquitetos internacionalmente aclamados, a Destilaria Macallan está localizada em uma bela propriedade de 200 hectares, e se inspira nas antigas colinas escocesas ao redor.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira