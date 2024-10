Eminem emociona ao revelar que será avô em nova música dedicada à filha

EMINEM (1972) - RAP - Nascido no Missouri (EUA), Marshall Bruce Mathers III alcançou popularidade em 1999 quando lançou "The Slim Shady LP" e ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rap do ano. Em 2003, ganhou Oscar de Melhor Canção com "Lose Yourself", do filme "8 Mile". - (crédito: www.instagram.com/eminem)

Eminem será avô e usou a própria arte para divulgar a novidade. O rapper anunciou o aumento da família por meio de sua nova música, Temporary, uma parceria com Skylar Grey. A faixa foi lançada nesta quinta-feira (3/10) e já conta com mais de 4,8 milhões de visualizações no YouTube.

A canção é uma homenagem à filha do rapper, Hailie Jade. O clipe mostra imagens da infância e do casamento dela, além de revelar a novidade que será avô. "Fiz essa música para você para te ajudar a lidar com a vida", diz Eminem no início da música.

Na sequência, é mostrado um vídeo onde Hailie entrega uma camisa azul escrita "vovô" nas costas. O rapper segura uma foto de uma ultrassonografia enquanto a filha sorri.

O neto é fruto do casamento entre Hailie e Evan McClintock. O casal está junto desde 2016 e se casaram neste ano. Durante a cerimônia, Eminem levou a filha até o altar.

Hailie é fruto da união de Eminem com Kim Scott. Além dela, os dois também são pais adotivos de Stevie e Alaina. As duas também são mencionadas na música. Confira o clipe de Temporary: