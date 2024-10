Projeto Escambo Gráfico leva oficina de xilogravura para o público de Brasília

Em parceria com o Centro de Artes da Vila Telebrasília, o projeto Escambo Gráfico oferece ao público uma série de eventos para os amantes da cultura nordestina e da arte gráfica. A partir de amanhã e até sábado (12/9), serão oferecidas exposições, oficinas e rodas de conversas sobre a xilogravura, técnica de gravura popular brasileira. O encontro é gratuito e livre para todos os públicos.

A mostra reúne 200 artistas de todo o território nacional com diferentes estilos e abordagens, com início marcado para as 19h30 de amanhã, no Centro de Artes, disponível até dia 26 de outubro. Na sexta-feira, às 16h30, a roda de conversa discute técnicas e processos criativos ligados à xilografia e leva o público a um intercâmbio cultural no próprio país ao explorar e promover trocas artísticas. Para encerrar com chave de ouro, o idealizador Vitor Pedroso e a artista Marlene Maciel ministram a Oficina de Xilogravura que, mesmo com inscrições já esgotadas, ainda receberá o público na Feira de Impressos. "O desenvolvimento da técnica, corre em paralelo ao próprio desenvolvimento artístico do ser humano, todas as técnicas de artes gráficas manuais. A gravura permite muitas impressões de uma mesma arte, fazendo desta arte uma obra democrática, livre e possível. Enquanto existir arte a gravura resiste', explica a curadora Ludmila Siviero.

No nordeste brasileiro, a xilogravura se popularizou na produção dos cordéis. O método é similar ao carimbo e utiliza a madeira como suporte. A imagem entalhada na madeira entra em contato com a tinta e marca a impressão em uma folha de papel ou tecido. As figuras mais registradas são do cotidiano sertanejo e elementos do sertão.

O Escambo Gráfico nasceu em 2021, conta com mais de 700 obras em arquivo permanente e já realizou seis exposições, sendo duas no exterior. A edição de 2024 é uma oportunidade para conhecer mais sobre xilogravura, serigrafia, cianotipia e estêncil.

