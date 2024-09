Projeto Arte nas Praças oferece shows, apresentação de dança e exposições

Neste sábado (28/9), Fernando Machado e Jaime Ernest Dias se apresentam na Praça das Artes Teodoro Freire de Sobradinho, a partir das 19h. O espetáculo faz parte do projeto Arte na Praça e terá a presença dos dois, que compõem a música popular e erudita de Brasília, para fazerem um show de MPB. Além do show, o evento inclui outras apresentações, feiras, exposições e distrações para as crianças.

Iniciado em 17 de agosto com a apresentação da Banda Sinfônica de Sobradinho, o projeto Arte na Praça já passeou pelo sertanejo, samba e rock. Neste sábado, os amantes de MPB serão presenteados com os conhecimentos de Fernando Machado e Jaime Ernest Dias, professores da Escola de Música de Brasília, participantes da criação do Clube do Choro e nomes de referência da cena musical brasiliense.

Em seguida, às 21h, o palco da Praça das Artes Teodoro Freire de Sobradinho será tomado por muito forró e pisadinha, com Tourinho dos Teclados e banda. O evento também oferece apresentações de dança do ventre no intervalo dos shows, com a professora Karol Thayná, parque infantil, praça de alimentação, exposições de artesanato e feira de brechó. O projeto é desenvolvido pela Associação ARTISE de Arte Cultura e Acessibilidade, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Administração Regional.

Serviço

Arte na praça com Fernando Machado e Jaime Ernest Dias



28 de setembro, a partir das 19h na Praça das Artes Teodoro Freire de Sobradinho ( Q 8 - Sobradinho, Brasília - DF).