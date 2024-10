Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta um ano após ser atingido por tiro na cabeça

Mingau, do Ultraje a Rigor - (crédito: Reprodução/Instagram/@mingaultraje)

Após um ano marcado por desafios e superações, Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Ele havia sido internado em setembro de 2023, após ser vítima de um tiro na cabeça enquanto passava pelo bairro da Ilha das Cobras, em Paraty, Rio de Janeiro.

A notícia da alta hospitalar foi divulgada nas redes sociais do músico, trazendo alívio e esperança aos fãs e familiares. Isabella Aglio, a filha de Mingau, foi quem atualizou os seguidores sobre essa nova etapa do tratamento, que agora será realizado em uma clínica de reabilitação.

Em sua mensagem, ela expressou gratidão a toda a equipe médica, incluindo profissionais de segurança e limpeza, que acompanharam o pai durante sua longa internação. Na sequência, Isabella disse: "Estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", afirmou.

Ela também destacou a força e a resiliência do pai, mencionando que ele continua a ensinar a todos a importância da paciência. "Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente", completou.

O último ano foi desafiador para Mingau, que passou por várias cirurgias e hospitalizações. A recuperação continua, mas a alta hospitalar é um passo significativo em sua jornada. O artista e sua família agora se preparam para essa nova fase, com esperança e carinho, enquanto os fãs aguardam ansiosamente seu retorno aos palcos.

