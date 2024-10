Homem é preso por se passar por João Guilherme em Belo Horizonte

Na última sexta-feira, um jovem de 25 anos foi detido em Belo Horizonte por estelionato após tentar se passar pelo ator João Guilherme, de 22 anos. O suspeito tentou acessar um cartão de crédito na agência do Itaú, alegando que precisava de um cartão provisório para comprar um celular. No entanto, sua abordagem despertou a desconfiança dos funcionários do banco.



O criminoso apresentou uma identidade falsa que continha o nome completo e a data de nascimento do filho do cantor Leonardo. Com essa documentação fraudulenta, ele argumentou que precisava do cartão de crédito temporário. Contudo, a atitude suspeita levou os funcionários a acionarem a central de segurança da agência, que, por sua vez, contatou a Polícia Militar de Minas Gerais.

O boletim de ocorrência indica que o homem já havia tentado aplicar o mesmo golpe em outras agências, demonstrando um padrão de comportamento criminoso. A rápida resposta da equipe do banco foi crucial para evitar que o estelionatário conseguisse concluir sua fraude.

Em nota, o Itaú Unibanco informou que está colaborando com as investigações e elogiou a ação de seus funcionários, que perceberam a tentativa de golpe e tomaram as medidas adequadas para acionar as autoridades. A identidade do suspeito não foi divulgada, mas o caso ressalta a importância da vigilância em instituições financeiras para prevenir fraudes.

