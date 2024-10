Taylor Swift se torna a cantora mais rica do mundo

De acordo com a revista Forbes, Taylor Swift agora é a cantora mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão de dólares — ultrapassando a Rihanna.

Leia também: De que forma Taylor Swift causou fim de relacionamento de Kesha

Taylor é a primeira artista a ser bilionária com apenas o rendimento de músicas e shows, sendo cerca de US$ 600 milhões acumulados em royalties e turnês e US$ 600 milhões com catálogo musical. A fatia da fortuna que sobra foi adquirida com imóveis.

Leia também: O que Mariah Carey comentou sobre Chappell Roan

O patrimônio da cantora dobrou após a considerada turnê mais lucrativa da história, a The Eras Tour. O título pertencia ao Elton John.

Leia também: Bastidores de como Kesha quer revolucionar a indústria musical

Na lista de músicos mais ricos, a cantora fica atrás apenas de Jay-Z, com fortuna em cerca de US$ 2,5 bilhões — atribuída pela Forbes aos negócios de bebidas alcóolicas.

Leia também: Normani relembra como se sentia por ser a única negra no Fifth Harmony

Seguida de Taylor Swift, estão na lista de cantoras mais ricas do mundo a Rihanna, com US$ 1,4 bilhão, Madonna, com US$ 850 milhões, Beyoncé, com US$ 760 milhões, e Celine Dion, com a fortuna de US$ 550 milhões.



*Estagiário sob supervisão de Talita de Souza