'Alien: Isolation' tem sequência confirmada depois de 10 anos do jogo original

A franquia Alien criada pelo diretor Ridley Scott foi adaptada por um jogo de terror e sobrevivência espacial pela Creative Assembly e a Sega em 2014, com o jogador controlando a filha de Amanda Ripley sendo a protagonista da história. Agora, no aniversário de 10 anos do lançamento do jogo, o diretor Al Hope divulgou um comunicado dizendo que a equipe está trabalhando prontamente em uma sequência.

"Hoje, eu estou muito feliz em confirmar, em nome do time, que uma sequência de Alien: Isolation está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes com vocês quando pudermos", diz o comunicado.



Rumores já haviam sido divulgados sobre uma possível continuação em 2022, dizendo que o projeto estava ainda em estágios iniciais de apresentação e até a confirmação do diretor não havia tido nenhum respaldo posterior de que realmente existia.



O próximo jogo da franquia Alien vai ser lançado ainda este ano, o Alien: Rogue Incursion será um exclusivo do VR (Realidade Virtual) sendo um jogo de ação e horror, focado na sua trama, que chega em 19 de dezembro.