O que se sabe sobre Ghost of Yotei, sequência de Ghost of Tsushima

A Sony soltou de surpresa um trailer inédito da sequência de Ghost of Tsushima, durante o seu evento digital, State of Play na última terça-feira (24/9). Ghost of Yotei traz uma nova protagonista, deixando Jin Sakai como um legado da nova franquia, assumimos Atsu, uma guerreira samurai que nos guiará pela nova região de Yotei. A mudança, inclusive, gerou uma onda de ataques à intérprete da personagem, identificada como pessoa de gênero fluído.

No blog oficial da empresa alguns poucos detalhes foram dados sobre a história e o ambiente em que o jogo se passará.



Leia também: Nintendo processa Palworld por violação de direitos autorais

“Embora ainda não iremos mergulhar em detalhes da história hoje, podemos revelar que a jornada de Atsu se passa em 1603, mais de 300 anos depois dos eventos de Ghost of Tsushima. A nossa história se passa nas terras em torno do Monte Yotei, um pico imponente no coração de Ezo, uma área do Japão conhecida como Hokkaido nos tempos atuais”, mostrando que o novo cenário deixará a ilha de Tsushima em seu passado e se aventura em um futuro menos organizado que os samurais vistos no último título.



“Em 1603, esta área não fazia parte do Japão, e era cheia de campos verdejantes, tundras cobertas de neve e perigos inesperados. É bem diferente dos clãs de samurais organizados que viviam em Tsushima, e é o palco da nossa história original que não vemos a hora de poder contar”, fãs teorizam que o jogo vai adaptar as batalhas de Hideyoshi Toyotomi, um senhor feudal (conhecido como daimyo) que ficou conhecido por unificar as terras do Japão, principalmente a ilha que é mencionada no texto, Hokkaido, assim, Atsu faria parte de um dos clãs que serve o daimyo.



Esse é o primeiro jogo produzido pela Sucker Punch Productions para PlayStation 5, que se diz realizada com o projeto “Estamos felizes em melhorar a fundação dos visuais que estabelecemos em Ghost of Tsushima, criando um mundo que parece ainda mais real ”.



A previsão é que Ghost of Yotei seja lançado em 2025, exclusivamente para PlayStation 5.



https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2024/09/6945794-nintendo-processa-palworld-por-violacao-de-direitos-autorais.html