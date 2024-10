Ex-integrantes celebram 30 anos de Charlie Brown Jr. com show em Brasília

Marcão Britto e Thiago Castanho celebram 30 anos de uma das principais bandas do rock nacional. Integrantes da primeira formação do Charlie Brown Jr., os músicos invadem a cidade, neste sábado, para uma apresentação que promete relembrar a trajetória de sucesso, além de homenagear o legado deixado por Chorão e Champignon, companheiros de grupo mortos em 2013. Os artistas sobem aos palcos do Toinha Brasil Show a partir das 20h.

"A gente construiu um sonho gigante juntos, passamos por toda uma transformação de vida. Foram quase cinco anos de underground até o som do Charlie Brown chegar para um grande público e é incrível como a energia da banda continua muito viva nos shows da turnê", afirmam Marcão e Thiago, ao Correio.

Fazem parte do repertório dos shows os principais sucessos da banda, como Zóio de lula e Só os loucos sabem, e também algumas faixas lado B. "Costumamos incluir músicas que tocamos poucas vezes ao vivo no passado e que hoje podemos revisitar. É um desafio delicioso montar a setlist do Charlie Brown Jr. Sempre pode rolar uma surpresa", adiantam os músicos.

Onze anos após a morte dos ex-companheiros de grupo, Marcão e Thiago procuram manter viva a memória dos amigos. "Não tem um dia sequer que não lembramos do Chorão e do Champignon, mas é no palco onde nos sentimos mais próximos deles. Nossa vida pessoal sempre esteve misturada com o dia a dia do grupo", contam.

São os mesmos 11 anos que separam o último lançamento de inéditas do Charlie Brown e os dias de hoje. Apesar de uma década sem novidades, a banda de Santos, São Paulo, continua a crescer nas plataformas de streaming. "As novas gerações estão descobrindo a banda de forma orgânica e hoje somos a banda de rock brasileira mais ouvida no Spotify. Ficamos muito felizes por isso", comemoram os artistas.

Para os integrantes, o contínuo sucesso é a prova de que o som da banda se tornou atemporal. "O tempo acaba sendo o grande teste de validade para as bandas. Hoje, as pessoas têm liberdade para ouvir o que quiserem. Acreditamos que a música tem que falar por si própria. Quando você tem que explicar demais, perde um pouco a força. O som da banda está na memória afetiva das pessoas e muita gente nova se identifica também", avaliam.

"As músicas e as mensagens do Charlie Brown Jr. têm uma poção mágica de vida, alegria, dor, suor, diversão, desafio e também superação. Talvez a galera se sinta parte disso, sentimos que existe uma conexão", finalizam.

Turnê de 30 anos Charlie Brown Jr.

Sábado, às 20h, no Toinha Brasil Show

Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma on-line Clube do Ingresso, a partir de R$ 109

(meia-entrada)

(meia-entrada) Não recomendado para menores de 18 anos