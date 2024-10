Sandra Sá posa nua em cliques caseiros para a esposa

Sandra Sá, de 69 anos, surpreendeu ao compartilhar cliques ousados, posando nua para sua esposa, Simone Malafaia. Nas fotos, feitas na cama, Sandra elogia a fotógrafa: "Fotos altamente foderásticas de Simone Malafaia", mostrando a intimidade e a conexão entre as duas.



Casadas desde 2017, Sandra se emociona ao falar sobre o relacionamento, descrevendo a sintonia que compartilham. Ela destaca como elas se complementam nas tarefas do dia a dia, mencionando que essa cumplicidade parece vir de muitas vidas juntas, dada a facilidade com que se entendem.

Leia também: Filha de Elvis Presley manteve corpo do filho morto em casa por dois meses

O segredo do sucesso do casamento, segundo Sandra, está no respeito mútuo. Nem mesmo os pequenos incômodos, como o ronco, são motivo para desentendimentos. Simone lida com esses momentos de maneira carinhosa e compreensiva, demonstrando o amor que une o casal.

Leia também: Morte de Nahim foi acidental causada pela combinação de remédio e drogas

Para Sandra, a base da felicidade está no amor, na confiança e no respeito. Ela valoriza a liberdade de cada uma e a admiração que têm uma pela outra, afirmando que esses elementos são essenciais para manter a harmonia na relação.

Observatório dos Famosos.