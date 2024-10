HBO lança trailer da 1ª série de animação brasileira da plataforma

A HBO acaba de divulgar o trailer oficial de "Astronauta”, primeira série animada brasileira do canal, coproduzida pela Maurício de Sousa Produções e destinada ao público adulto. Com seis episódios, a produção dirigida por Roger Keesse estreia na HBO no dia 18 de outubro e estará disponível no streaming Max aos domingos.



A série é um prelúdio, baseada nas primeiras histórias do personagem Astronauta criadas por Mauricio de Sousa. No trailer, Pereira é abduzido e não se lembra o que aconteceu, mas se tornou um grande astronauta da renomada Agência de Pesquisa Espacial Brasileira, a qual integrantes desapareceram em uma misteriosa missão na Lua. Agora que seus colegas precisam de um resgate urgente, ele vê a oportunidade perfeita para seguir para o espaço buscando compreender a estranha abdução que vivenciou cinco anos antes.

A produção conta com as vozes de Marco Pigossi como Pereira e Mel Lisboa como Ritinha, além deles, Carol Crespo, Julia Ribas, Francisco Júnior, Marco França, Ricardo Sawaya, Nara Kelly e Francisco Freitas também fazem parte do elenco de dubladores.

Confira o trailer: