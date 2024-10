Netflix divulga trailer oficial da segunda temporada de A Diplomata

Fãs de política, atenção! A Netflix revelou o trailer completo da 2ª temporada de A Diplomata. O aclamado drama político retorna com Keri Russell e Rufus Sewell no comando, como Kate Wyler e Hal Wyler, além da participação especial da vencedora do Oscar, Allison Janney, no papel da vice-presidente, Grace Penn.

Sinopse: Uma explosão mortal no coração de Londres muda o mundo da embaixadora norte-americana Kate Wyler. Enquanto luta para reconstruir as vidas abaladas e a equipe que se separou, o pior medo de Kate se torna realidade: o atentado que a levou ao Reino Unido não veio de um país rival, mas de dentro do governo britânico. Na busca pela verdade, seu único aliado é o quase ex-marido Hal Wyler, que está bem vivo e envolvido em tudo. Kate ainda precisa lidar com os problemas do casamento, a dinâmica complexa com o Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e a visita ameaçadora da vice-presidente dos Estados Unidos, Grace Penn.

Da criadora, showrunner e produtora executiva Debora Cahn, a série indicada ao Emmy tem produção executiva de Janice Williams, Alex Graves e Keri Russell. A estreia da 2ª temporada de A Diplomata está marcada para o dia 31 de outubro, exclusivamente na Netflix.