Entre afetos e boletos, sitcom "Tô nessa!" estreia neste domingo (13/10)

A vida do brasileiro, para sobreviver, é um eterno "tô nessa!". A premissa positiva e empreendedora da nossa brava gente, que enfrenta qualquer batalha do dia a dia, pauta o novo sitcom da televisão, Tô nessa!, que estreia neste domingo (13/10) na Globo, logo após o Fantástico. A produção é protagonizada por Regina Casé, que vive Mirinda, uma mulher do povo que se aventura nos mais diferentes trabalhos para conseguir dinheiro e manter os boletos em dia.

Ela é a provedora de um lar onde só vivem mulheres, de personalidades bem distintas: as três filhas, Mari (Luana Martau), Ina (Heslaine Vieira) e Nana (Valentina Bandeira), e a neta Belinha (Heleninha Repertório). O dia a dia dessa família multigeracional, recheada de união, afeto e contas a pagar promete provocar muitas gargalhadas em Tô nessa!, programa criado pela própria atriz, em parceria com Jorge Furtado, que será exibido aos domingos.

Com 11 episódios, o sitcom é gravado em cenário circular — com plateia no centro e ambientes em volta, aos moldes do bem-sucedido Vai que cola. Especialista em se comunicar com o grande público, habilidade adquirida em sua experiência com os históricos programas como Brasil legal e Esquenta, Regina Casé retorna ao palco e à comédia após uma incursão ao drama por meio de filmes como Que horas ela volta? e das novelas Amor de mãe e Todas as flores. "Estava louca para voltar a fazer comédia. A estrutura do programa dá margem para muita espontaneidade, e eu tenho histórico em variedades, então acredito que teremos uma boa mistura de gêneros", garante a veterana.

Com direção artística de Fabricio Mamberti e direção de gênero de Patricia Pedrosa, Tô nessa! traz referências de humorísticos como A grande família, Sai de baixo e Toma lá, dá cá. Além de Regina e Jorge, o roteiro tem as assinaturas de Marcelo Gonçalves, Bernardo Guilherme e Nathalia Cruz. A produção também marca a estreia de Ju Amaral, irmã do saudoso Paulo Gustavo (1978/2021) e filha da icônica dona Déa Lúcia.

FIQUE DE OLHO

O SBT está exibindo, nas manhãs de sábados, a série Picapau Amarelo, uma releitura do clássico de Monteiro Lobato

No Multishow/Globoplay, a nova temporada do Lady Night estreia nesta segunda-feira (14/10)

Na quinta-feira (17/10), a Globo exibe um tributo a Fernanda Montenegro, que completa 95 anos

Nesta segunda-feira (14/10), a Prime Video lança a primeira temporada da série Citadel: Diana

E, na sexta-feira (18/10), é a estreia do esperado filme Maníaco do parque, estrelado por Silvero Pereira

Liga

Com uma abertura colorida, que traz o animado e positivo samba-canção Volta por cima nas vozes de Alcione e Ludmilla, a novela homônima, que estreou no horário das 19h na Globo em 30 de setembro, é um convite à descompressão para os brasileiros que dão duro o dia todo e chegam em casa à noite para jantar. Produção com a cara do povo, repleta de gente como a gente, que anda de ônibus e curte o carnaval. É um belo acerto da emissora!

Desliga

Infelizmente, não dá para dizer o mesmo de Mania de você, a aposta do horário nobre. Ainda que com uma estética marítima, com belas cenas gravadas em um balneário fluminense, o novo trabalho de João Emanuel Carneiro (autor de Avenida Brasil) é uma trama confusa, densa e ágil demais para ser acompanhada com prazer. Nem a música homônima, um clássico de Rita Lee, na voz de Anitta, traz leveza.