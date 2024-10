Luisa Sonza lança clipe de "Onde é que deu errado ?"

Escândalo íntimo ganhou a versão deluxe em setembro deste ano, quando Sonza trouxe releituras inéditas e colaborações com grandes nomes nacionais e internacionais. A nova versão do álbum conta com 32 faixas e garantiu à artista indicações ao MTV European Music Awards (EMA) 2024, na categoria Melhor Artista Brasileiro, e ao Grammy Latino 2024, nas categorias Melhor Canção em Língua Portuguesa com Chico e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Após a estreia no novo formato de show no Palco Mundo do Rock in Rio, a cantora segue com a turnê internacional de Escândalo Íntimo. As próximas apresentações marcam o início do fim da era do álbum e preparam os fãs para o que está por vir. As próximas datas da turnê de são Porto Alegre (19/10), Rio de Janeiro (2/11), Maringá (30/11), Braga (6/12), Lisboa (9/12) e São José do Rio Preto (14/12).