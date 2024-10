Final do Brasil Super Battle recebe Rapadura Xique-Chico e Rivas e Ravel

A quarta edição do Brasil Super Battle ocorrerá neste sábado (12/10), a partir das 9h, e domingo (13/10), a partir das 10h, na Praça dos Direitos, em Ceilândia. O evento aberto ao público consiste em batalhas de breaking e de MC’s, em que serão entregues prêmios em dinheiro e troféus para os finalistas. A programação contará também com uma mostra de graffiti com artistas do DF e shows da dupla Rivas e Ravel e do rapper Rapadura Xique-Chico.

Nas competições de breaking e rima, o 1º colocado ganhará R$ 1.000 e o 2º 700. Na versão infantil de breaking, os valores serão R$ 400 e R$ 250, respectivamente. Um dos juízes do Breaking nas olimpíadas de Paris vai atuar como jurado ao lado do diretor de Breaking da Confederação Nacional de Danças Desportivas (CNDD), o presidente da Federação Brasiliense de Danças Desportivas de Brasília (FBDD), entre outros.

“O Brasil Super Battle é voltado para os amantes dessa cultura global que a cada dia vem ocupando mais espaço por sua versatilidade e identidade. Com o festival, além de gerar grandes expectativas, temos uma grande perspectiva porque trabalhamos sempre os quatro elementos do hip hop que são o breaking, grafite rap e dj”, afirma, em nota, Rivas, idealizador do projeto.