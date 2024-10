Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (10/10)

DIA A DIA



Data estelar: Lua quarto crescente em Capricórnio.



Dia a dia nossa humanidade objetiva acontecimentos, produz ocorrências, se lança ao mundo em busca de satisfazer suas pretensões de colecionar atributos concretos que possam ser ostentados, para si mesma e para as pessoas que também fazem o mesmo, e que são tomadas de silenciosa e hipócrita inveja quando testemunham que “outros” conseguem o que ela, por enquanto, não é capaz de realizar.



Dia a dia, também, nossa humanidade pressente haver algo que a chama a encarar a existência sem tanto frenesi de objetivação, e no meio de toda sua luta de exteriorização ela vai compreendendo que há valores que só podem ser medidos subjetivamente, na invisibilidade da alma, e que esses vão adquirindo proporção maior à medida em que a sabedoria da idade, na melhor das hipóteses, vai entendendo de que se trata a vida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é um bom momento para colocar sobre a mesa esses assuntos que requerem esclarecimento, mas que de tão delicados as pessoas evitam, como alma que viu o diabo. Esclarecimento necessário, oportunidade à vista.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você é uma peça de interesse para certas pessoas, não pela sua beleza ou simpatia, mas porque representa o que elas pretendem conquistar. Se você for consciente disso, sua alma será jogadora, e não peça do jogo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A criatividade é maravilhosa, mas também pode ser nociva, complicando o que não precisaria de grandes luzes para ser administrado. Procure dominar o impulso criativo, para não se meter em encrencas desnecessárias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A boa pontaria não garante que você atinja o alvo desejado, porque o panorama da atualidade é complexo o suficiente para ser mais imprevisível do que todos nós desejaríamos. Tenha mais paciência com sua própria alma.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Entre satisfazer sua necessidade de conforto e segurança pessoais e se lançar a uma nova rodada de contatos sociais para ampliar suas perspectivas, não há agora uma decisão que possa resolver esse conflito. Faça tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Milhares de pessoas se satisfazem com idealizar o que fariam, caso estivessem no lugar e hora certas para agir. Assim, andam pela vida afora e dentro teorizando aos montes e praticando muito aquém do que poderiam.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A sabedoria é uma questão de economia, de você medir a intensidade dos gestos, palavras e atitudes que toma em relação ao que acontece, sem precipitação em nenhum sentido, confiando em que a vida e seus mistérios resolvem tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Como alguém poderia ser quem verdadeiramente é se não se conhece direito? O autoconhecimento é muito importante, porém, há de se colocar limites nesse movimento, porque também é necessário conhecer os “outros”.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As boas intenções, se forem disfarçadas ou ocultas, com certeza levantarão suspeitas, e quando as pessoas desconfiam não imaginam que haja boas intenções por aí, apenas as piores possíveis. Tenha isso em mente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É normal que as pessoas atuem de acordo com os interesses que pretendem realizar, e é bastante difícil encontrar quem se disponha a agir ainda que não haja nenhuma recompensa à vista pelo movimento. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar das contradições e discrepâncias entre o que sua alma espera e o que anda acontecendo, melhor não se deter a tentar solucionar tudo, mas seguir em frente sem se importar com a complexidade do panorama.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A alegria há de ser experimentada com toda sua glória, independentemente das circunstâncias e a despeito de certas pessoas se ofenderem com sua música. Porém, não jogue sua alegria na cara de ninguém.