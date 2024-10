Atriz de 'The Office' revela diagnóstico de câncer de mama

Jenna Fischer ficou conhecida pelo papel em 'The office' - (crédito: Reprodução/NBC)

A atriz Jenna Fischer, conhecida por dar vida à personagem Pam Beesly na versão dos Estados Unidos de The Office, revelou diagnóstico de câncer de mama. A informação foi compartilhada por ela em seu perfil do Instagram, nessa terça-feira (8/10), como uma forma de conscientização da doença.

Jenna disse que descobriu um câncer de mama triplo positivo em estágio 1, em dezembro do ano passado. Após a notícia, a atriz passou por uma cirurgia, fez quimioterapia e radioterapia, e agora está curada da doença.

O câncer que a artista enfrentou é agressivo, mas tratável. Ela contou que descobriu durante um exame de mamografia, onde os resultados deram inconclusivos. Depois, o médico encontrou um tecido no seio esquerdo. "Felizmente, meu câncer foi detectado precocemente e não se espalhou para meus gânglios linfáticos ou para o resto do meu corpo", disse ela.

Jenna agradeceu o apoio que recebeu do marido, Lee Kirk, com quem é casada desde 2010. "Estou feliz em dizer que fui recentemente reavaliada e os tratamentos funcionaram. Estou livre do câncer", comemorou.

O relato da artista tem como objetivo incentivar as mulheres a fazerem exames regularmente. "Não pule sua mamografia. Acredite em Pam e suas Pams. Michael estava certo. Leve-as para serem examinadas, moças", brincou Jenna, mencionando a série.