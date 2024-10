Vitória Strada revela se rompeu contato com a ex-noiva, Marcella Rica

Vitória Strada abriu o jogo sobre a atual relação com a ex-noiva, Marcella Rica, com quem manteve um relacionamento desde 2019, e anunciaram o término há pouco mais de um ano.



Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz e modelo explicou como elas estão hoje em dia, e se houve algum rompimento no contato. "Me dou bem com todos os meus ex-namorados. É do meu temperamento; eu não sou muito explosiva. Sou calma, não gosto de briga", disse.

"Então, independentemente de estar numa relação com uma amiga ou num relacionamento amoroso, se tenho algo para resolver, prefiro sentar e conversar. Acho que isso é fruto de muita terapia. Todas as minhas relações começaram e terminaram assim, com muita conversa e diálogo. Acredito que as pessoas passam pela nossa vida sempre deixando algo bom", declarou Vitória Strada, que ressaltou a amizade mantida com Marcella Rica, mesmo após a separação.

"Mantenho uma amizade porque acho que são pessoas com quem quero me dar bem para o resto da vida. Quero que saibam que podem contar comigo, assim como eu posso contar com elas, independentemente de o formato da relação ter mudado", pontuou a artista, que está longe das novelas desde que fez uma participação especial em Fuzuê (2023).

