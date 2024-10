Shakira no Brasil: pré-venda já está disponível; veja próximas datas

Shakira marcou dois shows no Brasil para fevereiro do próximo ano - (crédito: Redes Sociais)

Está aberta a pré-venda do show de Shakira no Brasil. Os fãs podem adquirir a entrada por meio do site da Ticketmaster. Os valores variam entre R$ 490 e R$ 980, a inteira. A meia vai de R$ 245 a R$ 490. A pré-venda é destinada aos clientes do banco Santander.

A venda geral será aberta na sexta-feira (11/10). Para comprar os ingressos, os interessados deverão acessar o mesmo site. Os valores também são os mesmos.

Shakira marcou dois shows no Brasil para fevereiro do próximo ano. A colombiana se apresentará no Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro, e em São Paulo, no dia 13 do mesmo mês. A apresentação faz parte da nova turnê da cantora, intitulada Las mujeres ya no lloran world tour.



O show na cidade carioca ocorrerá no Estádio Nilton Santos, enquanto em São Paulo será no Estádio Morumbis. Além do Brasil, Shakira levará a turnê para o Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México.