As novelas turcas se consolidaram como a nova paixão dos brasileiros. Apesar do grande sucesso atual alcançado por Força de Mulher (2017), em cartaz nas noites da Record, a Band trouxe as produções do país eurasiático há quase dez anos, e também fisgou a atenção do público com a exibição inédita de Mil e Uma Noites (2008), em 2015.



Todavia, menos de um mês após o fim da exibição da trama na TV aberta – que ocorreu entre entre março e setembro -, Tomris Incer, atriz que foi intérprete da personagem Nadide, teve sua morte anunciada no dia 4 de outubro de 2015, aos 67 anos, vítima de um quadro de câncer, ao qual havia sido diagnosticada.

Leia também: O posicionamento de Simone Mendes sobre volta de dupla com Simaria

Na época, o ator Ergün Demir, intérprete de Ali Kemal, seu filho em Mil em Uma Noites, foi quem lamentou a perda nas redes sociais. "E chorar de novo , mas desta vez sem câmeras e sem luz. Você e eu para a última demonstração de amor minha Tomi", disse ele.

Vale lembrar que, após Mil e Uma Noites, a Band continuou com a exibição de outras novelas turcas de sucesso, como: Fatmagül: A Força do Amor (2010), entre 2015 e 2016; Sila: Prisioneira do Amor (2006), em 2016; Ezel (2009), entre 2016 e 2017; Amor Proibido (2008), entre 2017 e 2018; Asas do Amor (2016), em 2018; e Minha Vida (2014), entre 2018 e 2019.

Tomris Incer em ‘Mil e Uma Noites’ (Foto: Divulgação)

O post Você sabia? Atriz turca de novela exibida pela Band morreu vítima de grave doença foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.