Atriz revela diagnóstico de depressão após cirurgia plástica

A atriz Lorena Comparato, que integra o elenco principal da série Rensga Hits!, do Globoplay, surpreendeu ao ter confessado que já sofreu altos e baixos em virtude da pressão pela estética, e que, por ser extremamente vaidosa, já chegou a ter quadro de depressão.



Em entrevista ao programa De Repente 30+, apresentado por Marcela Monteiro, a atriz contou que se submeteu a algumas cirurgias plásticas, na região das orelhas, e no nariz. "Me incomodava muito fazer cena de cabelo molhado, na piscina ou de chuveiro. Fiz a orelha de abano", revelou.

"Fiquei muito feliz com o resultado. Ninguém nunca reparou, só que, para mim, estar com meu namorado tomando banho e não pensar que a minha orelha está de fora, isso não tem preço. Foi mudança de vida", contou Lorena Comparato. A atriz de Rensga Hits!, então, admitiu ter entrado em depressão, após o cirurgião responsável pelo procedimento no nariz ter afinado a região.

"Ele fez a cirurgia e logo depois me avisou que o nariz tinha mudado. Entrei em depressão pontual por causa do nariz. Tive acompanhamento com a psiquiatra e quase entrei com medicação, mas não foi necessário, porque fui me acostumando", disse ela. "Hoje em dia eu ainda tenho questões, mas meu nariz vai ser para sempre quebrado, mas esses procedimentos estéticos me salvaram", pontuou Lorena.

