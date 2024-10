"Vale Tudo": Matheus Nachtergaele viverá papel de ator falecido

Matheus Nachtergaele, que fez o seu retorno às telinhas após dez anos, no remake de Renascer, novela concluída no último mês de setembro, foi escalado para o elenco da nova versão de Vale Tudo (1988), próxima novela das nove da Globo, que estreia no início do ano que vem.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o ator interpretará Audálio Poliana, que na versão original foi vivido pelo ator Pedro Paulo Rangel – falecido em dezembro de 2022, aos 74 anos. O convite feito foi aceito de imediato pelo artista, principalmente pela questão sentimental, visto que possuía uma relação de proximidade com o saudoso artista.

Na versão original de Vale Tudo, Audálio é o irmão de Aldeíde (Lilia Cabral), um homem extremamente bondoso, por estar sempre de bom humor e só ver o lado bom das coisas, é chamado de Poliana. Ao longo da história, ele se torna amigo de Raquel, que foi interpretada por Regina Duarte. Na nova versão, Raquel será feita por Taís Araujo.

Enquanto ainda dará início a fase de preparação para o personagem da adaptação de Vale Tudo, Matheus Nachtergaele pode será ser visto nos cinemas, como João Grilo, no filme O Auto da Compadecida 2, que estreia em 25 de dezembro.

Pedro Paulo Rangel (Foto: Memória Globo)

