"Volta por Cima": saiba qual será o personagem de José de Abreu

José de Abreu, que não é visto nas telinhas desde Mar do Sertão (2022), foi escalado para o elenco de Volta por Cima, atual novela das sete da Globo, que estreou no último dia 30 de setembro.



Segundo informações do jornal O Globo, na história assinada por Claudia Souto e estrelada por Jéssica Ellen, Fabrício Boliveira e Amaury Lorenzo, o ator veterano interpretará o pai de Gerson, um contraventor que o ator Enrique Diaz viverá na trama.

A expectativa, inclusive, é de que o personagem de Diaz apareça em Volta por Cima por volta dos capítulos veiculados no mês de novembro. Além de José de Abreu, ele também terá um primo, ao qual não teve um ator definido até o momento.

Além de Volta por Cima, José de Abreu também possui um trabalho inédito a ser lançado: a novela Guerreiros do Sol, de George Moura e Sergio Goldenberg, que possui estreia definida para o primeiro semestre de 2025, no Globoplay. Ele interpretará um dos vilãos, que será casado com a mocinha vivida por Isadora Cruz.

Em entrevista recente concedida ao jornal O Globo, José de Abreu revelou que chegou a recusar alguns convites recentes para novos projetos no canal carioca. "Eu acho que depois de 40 e tantos anos na Globo, fiquei meio preguiçoso. Decorei texto, gravei, voltei para casa, tive uma vida boa. Eu gosto de ir ao Projac, mas estou com 78 anos, deu uma vontade de dar uma energizada na vida", disse.

