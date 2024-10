Gabriel Elias retorna às raízes do reggae em jornada de autodescoberta

Gabriel Elias lança, nesta quinta-feira (10/10), o quinto álbum, Tropical, uma espécie de volta às raízes. As nove faixas apresentam elementos do reggae, pop e ijexá, e foram produzidas por Elias e Renato Gallozi. O projeto conta com audiovisuais filmados em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, sob a direção de Bruno Fioravanti. “O conceito de Tropical me soa como algo sensitivo. Penso em cair no mar, em tomar água de coco gelada numa sombra embaixo de um coqueiro em um dia de verão. O tropical para mim é muito mais do que o clima. É um estado de espírito, é conexão com a natureza, é a liberdade de ser e estar”, explica o artista.

A concepção do álbum surgiu após uma viagem de veleiro por ilhas paradisíacas que durou 12 dias. “Voltar a fazer um álbum de reggae, o que eu não fazia desde o Solar (2016), era algo que eu queria há tempos. Agora que cheguei aos 30 anos de idade, só tenho gratidão pela trajetória que construí e sinto que posso ser um cara importante neste lugar”, diz o cantor.

Paradisíaca, uma das músicas do álbum, fala sobre sair da rotina e viver no presente, “sem dúvidas é uma música muito importante dentro do projeto porque foi a partir dela que o conceito do álbum Tropical foi criado”, diz Gabriel Elias. O show de lançamento do álbum está marcado para o dia 19 de outubro, na Casa Natura Musical, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.