Ator famoso aparece completamente pelado em foto compartilhada pela esposa

Mark Wahlberg, ator famoso por seus papéis em filmes como Os Trapaceiros (1997), Ted (2012), Os Infiltrados (2006) e O Vencedor (2010), apareceu completamente pelado em uma foto compartilhada por sua esposa, Rhea Durham, nos Stories do Instagram.

O registro, que rapidamente ganhou destaque na mídia, mostra o ator de 53 anos de costas, aproveitando um banho ao ar livre com vista para o mar. No clique, Wahlberg aparece enxaguando os cabelos enquanto seu bumbum fica à mostra.

No entanto, para evitar um "exposed" completo, Rhea fez questão de cobrir parte da imagem com um emoji estratégico, mantendo o tom divertido da postagem.

Mark Wahlberg nu em foto publicada por sua esposa, Rhea Durham (Foto: Reprodução/Instagram)

O casal, que está curtindo momentos de descanso nas Ilhas Fiji, já havia aparecido em um vídeo no Instagram do ator dias antes, onde ambos usavam roupas de banho enquanto aproveitavam a tranquilidade do local.

A foto descontraída e o bom humor de Rhea acabaram chamando a atenção dos fãs, que aproveitaram para comentar sobre o relacionamento duradouro e cheio de cumplicidade entre o ator e sua esposa. Eles estão juntos desde 2009 e são pais de Ella (21 anos), Michael (18 anos), Brendan (16 anos) e Grace (14 anos).

