"Queria deixar legados", conta escritora de livro sobre trajetórias de vida

Anna Carolina Rocha tem participações em coletâneas e artigos publicados internacionalmente, mas 'Improvável joia rara', que será publicado no próximo dia 19, é o primeiro livro só dela.

Primeira obra individual de Anna Carolina Rocha, Improvável joia rara traz emoções humanas em forma de poemas, prosas poéticas e letras de música. Ela será lançada no próximo sábado (19/10), das 15h às 19h, no Sebo & Café Amado Jorge, no Cruzeiro Velho.



Autora desde sempre, Anna Carolina escreveu o primeiro poema aos 4 anos de idade. Ela conta que sempre foi uma forma de desabafar o que sentia e não conseguia expressar e brinca: “Nasci artista”.



Por questões da vida, os sonhos de Anna foram aos poucos sendo sucumbidos, mas ela nunca deixou de escrever. Poemas em português e em inglês, letras de música, crônicas: tudo isso começou a fazer parte de um acervo secreto no computador dela.



Por serem formas de desabafo, ela conta que “toda vez que mostrava para alguém tinha um retorno muito negativo”. Por ser pessoa alegre, mas com escritos mais sombrios, os amigos se assustavam.



Ela chegou a pensar que ninguém se interessaria pelo que ela escreveu, mas, em 2019, ao ter uma primeira oportunidade, deixou o medo de lado e se uniu a um antigo colega de faculdade, também pessoa com deficiência, para planejar e publicar uma coletânea que daria voz a mais pessoas como eles.



Em 2020, portanto, nasceu o primeiro volume da coletânea Lacunas. Depois dela, Anna participou de outras quatro, com poesias, letras de música e crônicas da vida diária. “Isso trouxe uma reviravolta na minha vida”, revela.



A partir daí, não parou mais. Começou a recitar poesia em eventos e conheceu a Academia Cruzeirense de Letras, da qual é membro. Interagindo com outros artistas, ela percebeu a necessidade de publicar os outros escritos que ficaram guardados por tanto tempo.



A escritora é formada em ciência da computação e trabalha com T.I., por isso, apesar da vontade de ser lida, esbarrou com o dilema de como organizar todo o conteúdo que tinha.



Em 2023, após passar por complicações com uma doença rara, a epidermólise bolhosa, e precisar passar por uma cirurgia, decidiu que era hora de dar vida ao álbum Poesilha: ilha da solidão, com 10 canções autorais.



Com a ajuda de um colega para organizar o acervo de textos, decidiu que queria deixar legados, sobre a doença que a acompanha e sobre a vida, não apenas na música. “No meio de todo esse conflito, eu me organizei: vou fazer meu show, passar pela cirurgia e, já que eu tenho esse colega para me ajudar, vou tocar esse projeto para a frente, porque vou precisar de uma motivação para continuar viva.”



Foi assim que surgiu Improvável joia rara. Anna pensou: “E as músicas que ficaram de fora do álbum? O que vai acontecer com elas?” E logo veio a solução: vão compor, também, o primeiro livro solo da autora.



Sobre a data de lançamento, tinha que ser outubro. Dia 25 é Dia Mundial de Conscientização da Epidermólise Bolhosa, e Anna fez todo o esforço para que o livro ficasse pronto a tempo de ser lançado neste mês.



O livro é composto por duas partes: a primeira é com poesia e prosas poéticas, e a segunda, com letras de músicas. “São os escritos mais profundos da minha alma, que falam sobre os sentimentos mais profundos”, confessa.



“Vivi um bom tempo dentro de um casulo”, ela conta, relacionando-se ao símbolo da epidermólise bolhosa. “Nossa pele é tão frágil quanto a de uma borboleta.”



Depois de se privar de tantas coisas em nome de estudo e de trabalho, para mostrar aos outros que era capaz, a autora vive agora o tempo de voar: “Tudo isso reflete na minha obra e traz um pouco desse processo de sair do casulo, todas as questões de solidão, por você viver numa sociedade que não te compreende”.



Escritos de várias épocas mostram essa transformação e revelam nuances da escritora que, aos 41 anos, publica o primeiro filho de mãe solo. Geminiana, ela brinca: “São várias Annas reunidas em uma só nesse livro”. É a multiplicidade da artista, que é escritora, mas é também cantora, compositora, palestrante, terapeuta, modelo e cientista da computação — tudo isso sendo minoria em diversos aspectos.



Ano que vem, ela planeja lançar outros filhos, agora que se acostumou à vida de mãe solteira, e tem projetos de obras bilíngues, para contemplar todos os escritos.



Serviço



Lançamento do livro Improvável joia rara, de Anna Carolina Rocha

Dia 19 de outubro, das 15h às 19h

No Sebo & Café Amado Jorge

(SRES, Quadra 2, Conjunto X, Casa 56, Cruzeiro Velho, Brasília)