Orquestra Filarmônica homenageará estudantes e profissionais da saúde

No dia 17 de outubro, a Orquestra Filarmônica de Brasília realizará o projeto Concerto das Escolas, com duas sessões de apresentações gratuitas no Museu Nacional da República, às 10h30 e 14h30. O evento é uma homenagem a estudantes e profissionais da saúde, exaltando sua importância, especialmente durante e após a pandemia de Covid-19. O repertório incluirá música erudita e popular, em arranjos que reforçam a mensagem de bem-estar físico, mental e social.



O projeto, que faz parte do programa Concertos Didáticos, visa promover a cultura e apoiar a economia criativa, beneficiando músicos e artistas locais. Além de contar com acessibilidade para pessoas com deficiência, ônibus serão disponibilizados para transportar estudantes das escolas de saúde do Distrito Federal até o local. As entradas são gratuitas e estarão abertas ao público geral.



Realizado pela Associação dos Amigos das Artes Brasília Brasil (AMABRA) em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, o concerto pretende se firmar como uma agenda cultural da capital.