MC Daniel toma medidas após racismo contra a namorada grávida

MC Daniel está nas expectativas pelo nascimento de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Lorena Maria, que está grávida. Apesar da emoção, o funkeiro desabafou sobre os ataques racistas que se intensificaram contra a modelo desde então.

Em entrevista à revista Quem, o funkeiro repudiou veemente as críticas preconceituosas já feitas contra a companheira. "Eu creio que em alguns momentos eu opto por não me posicionar porque eu sei que, quando eu falo algo e me posiciono, eu entendo que eu inflamo, alimento o caos", disse ele, que não se poupou em recorrer a medidas como defesa sobre ela.

"Sou eu pela minha família"

"Mas tem horas que é complicado ficar quieto, como o caso da Lorena que aconteceu. Racismo é crime e todo mundo sabe disso. Existem coisas que são inaceitáveis e a gente tem que se posicionar de uma forma inteligente, de uma forma com que a gente não se iguale a pessoas que são… Não vou nem falar o que mereciam", explicou MC Daniel. "Sou eu pela minha família até o fim e vai ser sempre assim. Mexe comigo, mas não mexe com a minha família", disparou.

Com a chegada da paternidade, o funkeiro não esconde a satisfação pela realização do que, para ele, é um sonho pessoal. "O maior sonho pessoal da minha vida era ter um filho com uma mulher que eu amasse, que fosse digna e que ficasse feliz com esse desejo. Hoje me sinto como se estivesse sonhando acordado. Para mim, é o melhor momento da minha vida, pessoal e profissional", pontuou.

