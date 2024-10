Anfiteatro da UnB recebe espetáculo de palhaçaria feminista

O Anfiteatro 9 da UnB receberá nesta segunda-feira (14/10), às 20h, o espetáculo de palhaçaria Malagueta na labuta. Estrelada pela atriz e palhaça Fernanda Pimenta, também conhecida como palhaça Malagueta, a apresentação gratuita faz parte da programação do projeto Subversivas - Palhaçarias Feministas.

No espetáculo solo, a atriz assume o papel de uma diarista chamada para uma faxina de urgência. No enredo, a personagem navega entre a exigência do trabalho e o lúdico, ressignificando os instrumentos de limpeza e aproximando o trabalho doméstico da arte. Malagueta na labuta explora a divisão do trabalho por gênero e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres nos ambientes profissionais e sociais.

A iniciativa Subversivas, que integra estudantes de Artes Cênicas da UnB e da UFG, tem como objetivo explorar, por meio do humor, as opressões enfrentadas pelas mulheres, com ênfase em debates sobre a violência de gênero.