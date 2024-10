"Vale Tudo": Manuela Dias reage a pressão pelo sucesso do remake

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a novelista se pronunciou sobre as expectativas da obra reverter a crise de audiência vivenciada pela emissora no horário das nove – 'Mania de Você' - (crédito: Reprodução/Globo)

Manuela Dias, autora responsável pelo remake de Vale Tudo (1988), que estreia no primeiro semestre do ano que vem, como a principal aposta da Globo pela celebração dos seus 60 anos, reagiu em torno das altas expectativas pela adaptação do clássico da dramaturgia.



Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a novelista se pronunciou sobre as expectativas da obra reverter a crise de audiência vivenciada pela emissora no horário das nove – Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, atualmente em cartaz, detém o posto de pior audiência da faixa -, com a releitura.

"Faz parte da natureza das histórias serem recontadas, desde a nossa casa, quando a gente faz uma coisa engraçada e a família lembra sempre, até a ‘Ilíada’. E a história muda conforme a sociedade da época", disse Manuela Dias, que se disse otimista pela escalação do elenco de Vale Tudo, assim como as adaptações das tramas para a atualidade.

"Quem convida os atores somos eu e o diretor, mas com aprovação da Globo. E tudo é adaptado. Como uma otimista inconteste, acho que tudo se encaminha para o melhor. Não posso dar detalhes, porque não são decisões só minhas, mas sabe quando você queria muito namorar alguém, mas começa a namorar outra pessoa e diz ‘nossa, é esta que eu realmente queria’? É isso", explicou a autora. "É uma história brilhante, e histórias brilhantes merecem ser recontadas", apostou.

